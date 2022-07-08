Дэвид Бекхэм раскрыл секрет диеты своей жены Виктории

Дэвид Бекхэм рассказал, чем питается его жена Виктория, а что у нее под строгим запретом.

«К сожалению, я женат на человеке, который последние 25 лет ел одно и то же. С тех пор, как я познакомился с Викторией, она ест только рыбу на гриле и овощи на пару. Она очень редко будет отклоняться от этого. Вероятно, единственный раз, когда она попробовала что-то у меня на тарелке, был, когда она была беременна Харпер, и это самое удивительное событие», — приводит слова Бекхэма River Cafe Table 4.

Ранее сама Виктория рассказывала, что с детства не ест мясо, а также исключила из своего рациона большинство растительных масел, соусы и спреды во взрослой жизни.