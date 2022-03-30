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Сегодня, 16:35

Первый канал опроверг информацию о закрытии программы «Жить здорово!» Елены Малышевой

Данил Алешин
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Елена Малышева.

Пресс-служба Первого канала опровергла информацию о закрытии программы «Жить здорово!» Елены Малышевой.

Ранее Telegram-канал «База» заявил, что Малышева сообщила сотрудникам о закрытии проекта.

«Программа «Жить здорово!» не выходит, как и другие развлекательные программы, сетка канала переверстана с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. О закрытии проекта речь не идет», — сказали «СЭ» в пресс-службе телеканала.

Елена Малышева
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