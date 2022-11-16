Нутрициолог рассказала о продуктах, ускоряющих старение

Нутрициолог Ната Гончар в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что ускорить процесс старения организма может несбалансированное питание с избытком углеводов, консервантов, сахара, трансжиров и алкоголя. Ведь именно они — главная причина увеличения свободных радикалов в организме и нарушения окислительно-восстановительного баланса.

Способствовать преждевременному старению, по словам эксперта, может также избыточный вес, висцеральное ожирение и нарушения углеводного обмена.

Какие пищевые привычки помогают сохранить молодость, читайте в материале «СЭ».