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16 ноября, 21:05

Нутрициолог рассказала о продуктах, ускоряющих старение

Ольга Стрельникова
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Нутрициолог Ната Гончар в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что ускорить процесс старения организма может несбалансированное питание с избытком углеводов, консервантов, сахара, трансжиров и алкоголя. Ведь именно они — главная причина увеличения свободных радикалов в организме и нарушения окислительно-восстановительного баланса.

Способствовать преждевременному старению, по словам эксперта, может также избыточный вес, висцеральное ожирение и нарушения углеводного обмена.

Какие пищевые привычки помогают сохранить молодость, читайте в материале «СЭ».

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