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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 13:40

Нутрициолог назвала продукт, улучшающий потенцию

Ольга Стрельникова
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Молодая пара вместе лежа в постели.
Фото Freepik

Врач-натуропат, нутрициолог, биохимик Екатерина Новикова в интервью порталу «Мослента» рассказала, что улучшить потенцию и либидо поможет авокадо.

«Регулярное употребление авокадо имеет большое количество полезных последствий. В частности, оно положительно влияет на потенцию, репродуктивные функции и либидо», — заявила специалист и отметила, что авокадо содержит фитонутриенты, которые уничтожают раковые клетки и оказывают профилактическое действие.

Витамин Е в его составе улучшает эластичность тканей и выработку коллагена, способствует разглаживанию мелких морщин.

Екатерина Новикова порекомендовала выбирать более мягкие фрукты, легко поддающиеся нажатию. Это говорит об их спелости.

«Потрясите плод рядом с ухом: если косточка внутри стучит, смело покупайте», — резюмировала врач.

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