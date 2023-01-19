Нутрициолог назвала продукт, улучшающий потенцию

Врач-натуропат, нутрициолог, биохимик Екатерина Новикова в интервью порталу «Мослента» рассказала, что улучшить потенцию и либидо поможет авокадо.

«Регулярное употребление авокадо имеет большое количество полезных последствий. В частности, оно положительно влияет на потенцию, репродуктивные функции и либидо», — заявила специалист и отметила, что авокадо содержит фитонутриенты, которые уничтожают раковые клетки и оказывают профилактическое действие.

Витамин Е в его составе улучшает эластичность тканей и выработку коллагена, способствует разглаживанию мелких морщин.

Екатерина Новикова порекомендовала выбирать более мягкие фрукты, легко поддающиеся нажатию. Это говорит об их спелости.

«Потрясите плод рядом с ухом: если косточка внутри стучит, смело покупайте», — резюмировала врач.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!