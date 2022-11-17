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Сегодня, 22:20

Диетолог рассказала, какие продукты восполнят дефицит необходимых витаминов зимой

Ольга Стрельникова
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Врач-диетолог Ирина Кононенко в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что питание, особенно в зимнее время года, оказывает серьезное влияние на иммунитет.

Витамины D, C, B9 (фолиевая кислота), A (ретинол) и E (токоферол) крайне важны в холодное время года. Поэтому диетолог призвала обратить внимание на продукты, которые их содержат.

Витамином D богаты яйца, печень, молочные продукты. Ретинол можно получить из сливочного масла, творога, икры, рыбьего жира. Токоферолом изобилуют растительные масла, орехи, зеленые овощи.

Чем полезны именно эти витамины в период простуд и в каких еще продуктах их можно найти, читайте в полной версии материала «СЭ».

Витамины
Здоровье
Питание
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