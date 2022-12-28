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Эндокринолог назвала способы улучшения потенции

Ольга Стрельникова
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Эндокринолог назвала способы улучшения потенции.
Фото freepik/ru.freepik.com

В этом помогут некоторые полезные продукты и витамины.

Эндокринолог, нутрициолог Аделина Муртазина в интервью Lenta.ru рассказала, что для улучшения потенции и либидо у мужчин наибольшую пользу среди витаминов представляют селен, цинк и фолиевая кислота. Восполнить их дефицит помогут витаминные добавки.

Специалист порекомендовала мужчинам обогатить свой рацион яйцами, орехами (особенно кедровыми, бразильскими и мускатным), петрушкой, белокочанной капустой, сельдереем и салатом. Чтобы повысить тестостерон, эти продукты должны присутствовать в меню регулярно.

Однако самым полезным для мужского здоровья продуктом Аделина Муртазина назвала томаты. Ликопин в их составе снижает риск развития рака простаты. Улучшить потенцию и качество эякулята помогут также гранатовый сок и красный виноград.

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