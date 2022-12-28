Россиянам рассказали, как избавиться от «новогодних» отеков

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, как быстро восстановиться от «новогодних» отеков.

«Причиной избыточной отечности является задержка межклеточной жидкости на фоне избыточного количества поступающей в организм соли или продуктов обмена этанола. Кроме того, у лиц, страдающих артериальной гипертензией, также может отмечаться повышение цифр артериального давления после избыточного употребления соли.

Во-первых, нужно соблюдать питьевой режим. Ведь именно избыточное накопление жидкости в межклеточном пространстве может сочетаться с обезвоживанием. При этом пить нужно именно негазированную воду. Во-вторых, важно включить в рацион достаточное количество овощей и фруктов, причем делать это нужно постепенно, перестраивая организм после новогодних праздников", — приводит Life.ru слова Тимощенко.

Также врач посоветовала включить в рацион продукты, богатые калием, при отсутствии противопоказаний: петрушку, шпинат, курагу, изюм, чернослив, фасоль, горох, нут, орехи и ягоды. Кроме того, избавиться от отеков помогут прогулки на свежем воздухе, занятия зимними видами спорта, принятие контрастного душа и различные техники массажа.