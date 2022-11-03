В Армении началась борьба со свиным гриппом

В ходе противоэпидемиологических мероприятий, проводимых Национальным центром по контролю и предупреждению заболеваний в Армении, был выявлен вирус H1N1, являющийся возбудителем свиного гриппа.

Использование антибиотиков в этом случае бесполезно, напоминает Центр. В целях профилактики развернуты мобильные точки, они наряду с поликлиниками обеспечены необходимым количеством вакцин против сезонного гриппа.

К группам риска относятся пожилые граждане, люди с ослабленным иммунитетом, дети и беременные женщины. Приоритет в вакцинации отдаётся также медицинским работникам, военнослужащим и призывникам.

В России вакцинацию против сезонного гриппа уже прошли более 45,5 миллиона россиян.