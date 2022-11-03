ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 14:05

В Армении началась борьба со свиным гриппом

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Новости

В ходе противоэпидемиологических мероприятий, проводимых Национальным центром по контролю и предупреждению заболеваний в Армении, был выявлен вирус H1N1, являющийся возбудителем свиного гриппа.

Использование антибиотиков в этом случае бесполезно, напоминает Центр. В целях профилактики развернуты мобильные точки, они наряду с поликлиниками обеспечены необходимым количеством вакцин против сезонного гриппа.

К группам риска относятся пожилые граждане, люди с ослабленным иммунитетом, дети и беременные женщины. Приоритет в вакцинации отдаётся также медицинским работникам, военнослужащим и призывникам.

В России вакцинацию против сезонного гриппа уже прошли более 45,5 миллиона россиян.

Здоровье
1
0
Читайте также
Что есть во время простуды, чтобы выздороветь быстрее
Опрос генменеджеров КХЛ: их тайные мысли, непубличные мнения и скрытые планы
США предупредили КНДР о санкциях за «поставки оружия» России
Журналист Андрей Караулов сообщил об обысках в его доме
Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом обрадовалась его выходу из колонии
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Елена Малышева рассказала о плюсах острой еды

Сомнолог объяснила, как победить постковидную бессонницу
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости