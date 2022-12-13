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Сегодня, 12:05

Эксперты рассказали, чем полезно дополнять овсянку

Ольга Стрельникова
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Фото unsplash.com/@margzu

На портале WomanEL рассказали, что получить сладость и пользу можно, не добавляя в кашу сахар. «Растолките банан и перемешайте его с овсянкой», — советует СМИ. Этот фрукт богат питательными веществами, в том числе витамином В6 и С, а также калием, который поможет в нормализации артериального давления, поддержании здоровья сердца и иммунитета.

Спелые бананы содержат много натурального сахара, но при этом имеют низкий гликемический индекс благодаря клетчатке, стабилизирующей уровень сахара в крови. В овсянке также много клетчатки, вместе с бананом она станет вкусным, полезным завтраком и сохранит чувство сытости до обеда, пишет WomanEL.

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