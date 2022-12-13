Опрос показал, какая группа россиян чаще страдает бессонницей

Молодые люди от 23 до 34 лет чаще всего страдают бессонницей, сообщает Life.ru со ссылкой на исследование сервиса СБЕР ЕАПТЕКА.

По результатам опроса выяснилось, что среди россиян наибольшее число обратившихся к сомнологам за последний год — люди в возрасте от 23 до 34 лет (22 процента). Немного реже на проблемы со сном жалуются люди в возрасте от 45 до 60 лет (19 процентов) и от 35 до 44 лет (18 процентов).

Самый здоровый сон оказался у молодых людей от 18 до 24 лет (12 процентов).

Ранее руководитель Центра сомнологии Клинико-диагностического центра Татьяна Сурненкова перечислила пять патологических состояний, при которых невозможно выспаться.