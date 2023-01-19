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Сегодня, 17:40

Эксперт рассказал, что физическая форма и здоровье зависят от места пробежки

Ольга Стрельникова
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Бег.
Фото Freepik

Ортопед Юрий Петров в интервью изданию «Кубанские Новости» рассказал, что качество физической формы и здоровье человека, который занимается бегом, будет зависеть от места, где регулярно совершаются пробежки.

«Разные покрытия по-разному влияют на мышцы, опорно-двигательный аппарат и связки. Поэтому, отправляясь на пробежку, важно правильно подобрать не только одежду (по сезону), но и обувь: для разных поверхностей она должна быть разная», — заявил врач.

Так, для беговой дорожки подойдут шоссейные кроссовки с хорошим супинатором, для асфальта — с хорошей амортизацией и толстым слоем пеноматериала, с фиксацией стопы и лодыжки, для каменистой поверхности нужны кроссовки для трейла, с фиксацией ноги и жесткой подошвой, а для песчаной — должны иметь верх из кожи или кожзама, чтобы защитить от мозолей.

Что касается непосредственно покрытия, Юрий Петров отметил, что для плохой погоды идеальна беговая дорожка, но она формирует привычку к бегу без препятствий. Бег по пересеченной местности и песку отлично тренирует мышцы-стабилизаторы. На асфальте и каменистой поверхности повышается вероятность получить травму, увеличена нагрузка на стопы и суставы.

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Здоровье
Тренировка
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