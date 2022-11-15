Эксперт по движению объяснила, как проверить состояние своих мышц

Сертифицированный фитнес-тренер, эксперт по движению Мария Блинова объяснила, как проверить состояние своих мышц.

«Существует множество тестов для оценки состояния той или иной мышцы. Но для большинства людей, не занимающихся с персональным тренером, это ненужная информация. Что же тогда делать? Соблюдать правила оптимальной тренировки», — приводит слова эксперта Life.

Чтобы напитать мышцы и вернуть им эластичность, важно проводить миофасциальный релиз, или легкий самомассаж. Чтобы мозг лучше видел тело, нужно делать поверхностную стимуляцию рецепторов, важна также работа над мобильностью суставов, вестибулярным аппаратом и мозжечком, что необходимо для глубоких мышц, участвующих в осевом выравнивании тела. Также нужны малоамплитудные движения.

По словам Блиновой, чем больше вы двигаетесь и адекватно нагружаете суставы, тем больше синовиальной жидкости вырабатывается, при этом именно полная амплитуда движения в суставе обеспечивает ее секрецию.

Чтобы мышца могла адекватно выполнять свою функцию, она должна обладать нормальным тонусом, предупредила Блинова. Лишенные оптимального тонуса мышцы могут быть как перерастянуты, так и одновременно напряжены. Это две крайности, которыми не стоит пренебрегать, если вы решили идти по правильному тренировочному пути.

Кроме того, важно не забывать, что каждый отдельный человек имеет свои генетические особенности, наследственность, заболевания, травмы, операции и образ жизни. Всё это также необходимо учитывать при занятиях.