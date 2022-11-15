Косметолог предостерегла пациентов с акне и проблемными зубами от популярной процедуры по омоложению

Косметолог Надежда Петраш рассказала, что нитевой лифтинг подойдет не каждому пациенту, проводиться он должен исключительно по показаниям.

«К показаниям к проведению процедуры нитевого лифтинга прежде всего относятся первые признаки старения и гравитационного птоза тканей у пациента. С помощью подтяжки нитями можно профилактрировать старение: корректировать деформацию овала лица и появление второго подбородка, носогубные складки, обвисание щек, опущение бровей и уголков рта, морщины, снижение тургора кожи и другие признаки старения», — приводит слова эксперта Life.

Петраш отметила, что список противопоказаний для нитевого лифтинга не такой большой, но они все-таки есть.

«Противопоказания являются общехирургическими: беременность, период лактации, сахарный диабет в стадии декомпенсации, болезни крови, ВИЧ, онкология, обострение хронических заболеваний, острые стадии вирусных заболеваний.

Коррекция нитями не должна проводиться пациентам, страдающим от акне или имеющим какие-то воспалительные процессы на тех участках кожи, которые затронет процедура. Более того, у пациента не должно быть проблем с зубами. Желательно во избежание осложнений пройти обследование у стоматолога и получить заключение у специалиста о том, что полость рта санирована», — предупредила косметолог.