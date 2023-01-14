Доктор наук рассказал о пользе гиалуроновой кислоты для кожи

Доктор биологических наук Василий Ашапкин в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказал, что гиалуроновая кислота (ГК), окружая клетки кожи вместе с другими молекулами, образует своеобразный гель, обеспечивающий структурную поддержку клеток и их коммуникацию друг с другом. По словам специалиста, благодаря свойству ГК удерживать огромное количество воды она делает кожу объемной и увлажненной. Однако с годами ее количество уменьшается, и к 75 оно в четыре раза меньше, чем в 19.

К тому же ГК очень большая молекула и плохо проникает в кожу. Поэтому так популярны инъекционные процедуры, ведь при использовании кремов и других поверхностных средств она дает увлажнение лишь верхнему слою. Это улучшает внешний вид кожи, но не омолаживает. Достичь эффекта, по словам доктора Ашапкина, можно и без помощи уколов — достаточно принимать ГК орально.

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