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Сегодня, 08:30

Доктор Мясников рекомендовал хозяйкам использовать топленое масло

Ольга Стрельникова
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Фото unsplash.com/@meguminachev

Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в эфире федерального канала рассказал, что самый лучший вид масла для жарки — топленое. «Топленое масло — это высококонцентрированный жир, состоящий из насыщенных жирных кислот. Если его нагреть, никакие вредные вещества не образуются, поэтому жарить на нем, например, блины можно смело», — пояснил специалист.

Доктор Мясников добавил, что при жарке на сливочном или растительном масле могут образовываться различные вредные соединения. Именно они в больших количествах способствуют появлению холестериновых отложений в сосудах, а также увеличивают риск онкологии.

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Александр Мясников
Здоровье
Питание
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