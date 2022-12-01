Стоматолог рассказала, как снизить острую зубную боль в домашних условиях

Стоматолог Марина Колесниченко рассказала, как облегчить острую зубную боль в домашних условиях.

По словам врача, можно принять обезболивающее и прополоскать полость рта раствором соли или соды — это поможет избавиться от лишней жидкости и облегчит состояние.

«Ни в коем случае нельзя греть или прикладывать к больному месту грелки или другие согревающие компрессы, потому что они расширяют сосуды. Это может способствовать тому, что инфекция будет быстрее распространяться в окружающие ткани и усугублять воспалительный процесс», — цитирует Колесниченко Life.ru.

Для полоскания также можно использовать морскую воду или настой коры дуба.