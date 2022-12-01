ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Р§Рњ 2022
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 16:00

Стоматолог рассказала, как снизить острую зубную боль в домашних условиях

Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Стоматолог Марина Колесниченко рассказала, как облегчить острую зубную боль в домашних условиях.

По словам врача, можно принять обезболивающее и прополоскать полость рта раствором соли или соды — это поможет избавиться от лишней жидкости и облегчит состояние.

«Ни в коем случае нельзя греть или прикладывать к больному месту грелки или другие согревающие компрессы, потому что они расширяют сосуды. Это может способствовать тому, что инфекция будет быстрее распространяться в окружающие ткани и усугублять воспалительный процесс», — цитирует Колесниченко Life.ru.

Для полоскания также можно использовать морскую воду или настой коры дуба.

Источник: https://life.ru/p/1542628
Здоровье
2
1
Читайте также
Главная фанзона ЧМ-2022 — тоска и уныние. Особенно по сравнению с Россией на ЧМ-2018
«Почему я должен с этими так, а с теми — так». Как русский арбитр Карасев не преклонил колено
Погибшие при крушении самолета В55 в Армении летчики были гражданами РФ
Еврокомиссия отказалась извиняться перед Киевом за сообщение о потерях ВСУ
Москвичка ударила женщину ножом по лицу за громкий разговор по телефону в метро
Что происходит с экспортом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Доктор Мясников рассказал, сколько пластика человек съедает за год

Кардиолог Гандельман объяснил, как снизить риск развития онкологии
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости