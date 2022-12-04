Доктор Мясников рассказал о пользе устриц
Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в эфире федерального канала рассказал, что употребление устриц способствует профилактике ухудшения мозговой деятельности и снижения когнитивных способностей, поэтому часто сам ест их по утрам. «Такой завтрак предохраняет от слабоумия и улучшает работу мозга настолько, что его рекомендуют врачи», — пояснил специалист.
Доктор Мясников также отметил, что не только устрицы, но и другие морепродукты полезны, особенно для утреннего приема пищи. По словам врача, такой завтрак замедляет старение мозга.
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