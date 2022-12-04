Психолог рассказала, что позитивное мышление помогает противостоять вызванным стрессом болезням

Психолог Елена Ярикова рассказала, что длительное состояние стресса может привести к развитию серьезных проблем со здоровьем.

«Каждый реагирует на проблему по-разному: кто-то ищет пути выхода из сложившейся ситуации, а кто-то сразу впадает в панику. Кто-то принимает удары судьбы за новые возможности, а кто-то считает это поражением. Чем подготовленнее человек к неожиданным поворотам судьбы, тем легче встречает сложности в своей жизни. И тем меньше это отражается на его психическом и эмоциональном состоянии», — приводит Life.ru слова Яриковой.

По мнению психолога, необходимо научиться позитивно мыслить, чтобы реже впадать в депрессию.

«Позвольте себе отдыхать и хотя бы иногда отводить время на то, чтобы проводить его так, как этого хотите вы. И не забывайте о своём теле: чем лучше вы будете заботиться о здоровье своего тела, тем дольше оно будет вам платить отсутствием болезней и разного рода боли», — добавила она.