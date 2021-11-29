Доктор Мясников рассказал о пользе морской рыбы

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал полезные свойства морской рыбы. По его словам, именно такая рыба богата витамином B12, йодом и белком, а также в ней есть омега-3.

«Омегу-3 сложно найти в каких-либо других продуктах, а она улучшает работу мозга, снижает уровень холестерина в крови, снижает риск развития артрита и замедляет старение кожи. В Советском Союзе четверг был рыбным днем, хотя на самом деле нужно есть ее чаще, хоть это и недешево. Именно Омега-3 жирные кислоты продлевают человеческую жизнь», — заявил Мясников в эфире программы «О самом главном».

При этом он отметил, что беременным стоит употреблять морскую рыбу не более двух раз в неделю, так как вы ней может содержаться ртуть.