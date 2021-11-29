В чем польза оливок? Объяснила диетолог

Диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала о пользе оливок. По ее словам, этот продукт способствует поддержанию здоровья кишечника.

«Помимо растительных жиров, содержащихся в оливковом масле, в самих оливках находятся полезные пищевые волокна, необходимые для поддержания здоровья кишечника и снижающие риск развития онкологической патологии. В 30 г (примерно 10 оливок) содержится около 5% от рекомендованного суточного потребления пищевых волокон. Именно за счет пищевых волокон оливки содержат намного меньше калорий, чем оливковое масло. В маслинах же содержится чуть больше жиров, но меньше белка, углеводов и пищевых волокон», — цитирует Стародубову Агентство городских новостей «Москва».

При это оливки без косточки в консервной банке лучше пропитываются рассолом и обычно содержат больше соли. А классические оливки засаливаются с косточкой, поэтому они сохраняют природный вкус.