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12 декабря, 19:30

Доктор Мясников рассказал, как побороть изжогу

Ольга Стрельникова
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Фото wayhomestudio/Freepik

Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в эфире федерального канала рассказал, что предотвратить изжогу можно, отказавшись от тесной одежды и избавившись от лишнего веса. «Когда вы полный и у вас полный живот, то диафрагма стоит высоко, поэтому желудок расположен неправильно, что приводит к легкому забросу кислоты в пищевод», — объяснил специалист. Если изжога появляется во время сна, доктор Мясников рекомендует отказаться от низких подушек.

Что касается народных методов избавления от изжоги с применением соды, их использовать врач не рекомендует. «Частое употребление соды может неблагоприятно сказаться на ваших почках. Потому что именно почки отвечают за кислотно-щелочной баланс. Если вы все время будете нагружать их щелочью, могут возникнуть проблемы», — предостерег врач.

Можно использовать препараты от изжоги. Медик дал совет принимать их за 30 минут до еды в утреннее время. При этом нужно учесть, что подобные средства могут снижать эффективность некоторых лекарств для сердца. Поэтому Александр Мясников советует дополнительно пить витамин В12 и магний.

Перед приемом лекарственных препаратов проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Александр Мясников
Здоровье
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