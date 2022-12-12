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12 декабря, 20:30

Диетолог объяснила, чем полезен кисель

Ольга Стрельникова
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Фото kamranaydinov/Freepik

Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова в интервью изданию «Секрет фирмы» рассказала, что кисель — кладезь витаминов, практически не имеющий ограничений и противопоказаний. Этот напиток поддерживает микрофлору кишечника, помогает при болезнях желудочно-кишечного тракта, повышенном холестерине и даже онкологии.

Основную пользу, как пишет издание, дают ингредиенты: натуральный пребиотик крахмал и ягоды (черника, брусника, клюква, облепиха, клубника, малина).

По словам экспертов, пить кисель можно ежедневно, но лучше не более 2-3 стаканов. Не стоит его употреблять вечером и непосредственно перед сном. Людям с лишним весом много киселя пить нельзя — стоит отдать предпочтение варианту без сахара и употреблять его с утра. Кисель также нельзя при сахарном диабете и наличии аллергии.

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