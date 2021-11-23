Кому нельзя есть капусту? Рассказала врач
Врач рассказала, кому нельзя есть капусту
14:30
Врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова рассказала, кому нельзя употреблять капусту.
«В первую очередь капусту не стоит добавлять в свой рацион людям с болезнями кишечника, особенно при энтероколите, так как клетчатка спровоцирует вздутие живота и метеоризм, а иногда и обострение некоторых заболеваний. Грубые волокна делают капусту пищей, которая тяжело переваривается. Она будет вредна и для тех, кто перенес операцию на ЖКТ, а также для детей до двух лет», — приводит слова Бочаровой РИА Новости.
Врач также отметила, что людям с панкреатитом нельзя есть капусту в сыром виде, а только в вареном или тушеном, но и не более 100 граммов в день.
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