Кому нельзя есть капусту? Рассказала врач

Врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова рассказала, кому нельзя употреблять капусту.

«В первую очередь капусту не стоит добавлять в свой рацион людям с болезнями кишечника, особенно при энтероколите, так как клетчатка спровоцирует вздутие живота и метеоризм, а иногда и обострение некоторых заболеваний. Грубые волокна делают капусту пищей, которая тяжело переваривается. Она будет вредна и для тех, кто перенес операцию на ЖКТ, а также для детей до двух лет», — приводит слова Бочаровой РИА Новости.

Врач также отметила, что людям с панкреатитом нельзя есть капусту в сыром виде, а только в вареном или тушеном, но и не более 100 граммов в день.