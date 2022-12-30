Доктор Мясников пояснил, помогут ли пищеварению ферменты

Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников рассказал, что некоторые люди, чтобы избежать изжоги и вздутия живота после праздничного застолья, принимают природные биокатализаторы, ускоряющие пищеварение. Вреда от их приема не будет, пояснил он.

Однако доктор Мясников подчеркнул, что при переедании особой пользы ферменты не принесут — за количеством съеденного все равно следить придется.

«Хотите — пейте ферменты, хотите — не пейте. Но думать, что я вот выпил ферменты, поэтому я сейчас все себе позволю, как наемся и не будет у меня изжоги, не будет вздутия и так далее, — это наивно», — пояснил медик и заключил, что ферменты не могут гарантировать отсутствия проблем с желудочно-кишечным трактом после злоупотребления жирной пищей.