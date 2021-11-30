Доктор Мясников посоветовал, как избавиться от храпа

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал причины возникновения храпа.

«Сначала нужно установить причину неприятного явления. Это могут быть искривление носовой перегородки, различные респираторные заболевания и падение сатурации во время сна. Причиной также может быть синусит, гайморит, когда отекает слизистая», — приводит слова Мясникова радио «Комсомольская правда».

Врач также посоветовал людям с гипертонией, повышенным сахаром в крови и лишним весом измерить сатурацию. Если она понижена, то необходимо спать в кислородной маске. А если человек храпит из-за отека слизистой, тогда нужно перед сном промывать нос и пользоваться гормональными каплями.

При этом Мясников отметил, что операции от храпа часто совсем не помогают.