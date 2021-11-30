Доктор Мясников посоветовал, как избавиться от храпа
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал причины возникновения храпа.
«Сначала нужно установить причину неприятного явления. Это могут быть искривление носовой перегородки, различные респираторные заболевания и падение сатурации во время сна. Причиной также может быть синусит, гайморит, когда отекает слизистая», — приводит слова Мясникова радио «Комсомольская правда».
Врач также посоветовал людям с гипертонией, повышенным сахаром в крови и лишним весом измерить сатурацию. Если она понижена, то необходимо спать в кислородной маске. А если человек храпит из-за отека слизистой, тогда нужно перед сном промывать нос и пользоваться гормональными каплями.
При этом Мясников отметил, что операции от храпа часто совсем не помогают.
Дополнительная информация:
https://radiokp.ru/zdorove/nado-promyvat-nos-doktor-myasnikov-rasskazal-kak-izbavitsya-ot-khrapa_nid514964_au46100au
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