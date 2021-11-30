ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Новости   //    ЗОЖ

Доктор Мясников посоветовал, как избавиться от храпа

12:00
Как избавиться от храпа? Фото Global Look Press
Как избавиться от храпа? Фото Global Look Press

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал причины возникновения храпа.

«Сначала нужно установить причину неприятного явления. Это могут быть искривление носовой перегородки, различные респираторные заболевания и падение сатурации во время сна. Причиной также может быть синусит, гайморит, когда отекает слизистая», — приводит слова Мясникова радио «Комсомольская правда».

Врач также посоветовал людям с гипертонией, повышенным сахаром в крови и лишним весом измерить сатурацию. Если она понижена, то необходимо спать в кислородной маске. А если человек храпит из-за отека слизистой, тогда нужно перед сном промывать нос и пользоваться гормональными каплями.

При этом Мясников отметил, что операции от храпа часто совсем не помогают.

Дополнительная информация:

https://radiokp.ru/zdorove/nado-promyvat-nos-doktor-myasnikov-rasskazal-kak-izbavitsya-ot-khrapa_nid514964_au46100au

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Галина Глазко все материалы автора
Читайте также
Всех бесит не поражение Левандовски, а победа Месси. Почему «Золотой мяч» никогда не будет объективной наградой
В Кремле прокомментировали отсутствие переговоров с Киевом по транзиту газа
3
0