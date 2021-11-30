Как питаться во время простуды? Рассказала нутрициолог

Нутрициолог Марина Макиша рассказала, какая пища поможет быстрее выздороветь.

«Поскольку в период простуды ослабленному организму нужен белок, лучше выбирать или птицу, или легкую нежирную рыбу. Обратите внимание на овощи и фрукты, они могут помочь ускорить выздоровление за счет витаминов и полезных веществ. Помогут при простуде различные крупы и полезные каши, так как организму для восстановления нужна энергия из сложных углеводов. Также мы добавляем в свой рацион кисломолочные или ферментированные продукты, чтобы они стимулировали иммунную систему», — рассказала Макиша на YouTube-канале «Москва 24 — Доктор 24».

Помимо этого Макиша посоветовали пить клюквенный морс, который устраняет симптомы обезвоживания и содержит ряд активных органических кислот-антибиотиков.