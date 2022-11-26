Генетик назвала 10 тревожных симптомов, говорящих об ухудшении памяти
Генетик Светлана Перес в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что ухудшение памяти и мыслительных способностей может привести к смерти нейронов, атрофии головного мозга и, как следствие, болезни Альцгеймера. Характерными симптомами ухудшения памяти, по словам эксперта, могут быть сложности с концентрацией, способностью принимать рациональные решения, выполнением одновременно нескольких задач, а также повседневных дел. Насторожить должно и закрепившееся на постоянной основе плохое настроение.
Чем опасна болезнь Альцгеймера, и почему ее тяжело заметить в самом начале, читайте в полной версии материала в «СЭ».
У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днём!