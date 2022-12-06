Дизайнер рассказал, как выбрать термобелье, чтобы оставаться в тепле и выглядеть стильно

Дизайнер Наз Маер рассказал, как выбирать термобелье, чтобы оставаться в тепле и при этом хорошо выглядеть.

«Сегодняшнее термобелье — это далеко не то толстое цельное белье, которое носили мы в детстве и тем более наши родители. Сейчас термобелье легче и теплее, чем когда-либо прежде. Большинство современных моделей термобелья можно приобрести как в паре, так и отдельно», — приводит Life.ru слова Маера.

Дизайнер сообщил, что один из способов носить термобелье — это многослойность. Нужно надеть его под хлопковый свитер или под любую рубашку большего размера. Если и тогда будет холодно, то можно надевать под термобелье базовую майку.

Экспер отметил, что в современных моделях термобелья есть узоры, принты и яркие цвета. Можно добавить красочный акцент повседневному образу, если термобелье, например, будет надеваться под свитер с V-образным вырезом или рубашки. Также он подчеркнул, что можно разнообразить образ и носить узорчатое термобелье, похожее на легинсы.