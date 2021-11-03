Как уберечься от ОРВИ дома? Рассказал врач

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников назвал основные правила, чтобы не заразиться в нерабочую неделю дома.

«Чтобы снизить риск заболевания ОРВИ, находясь дома, надо поддерживать комфортный уровень температуры и правильно проветривать помещения, покидая комнату и не допуская сквозняков. Частицы вируса могут находиться в воздухе и на поверхностях, а при проветривании и влажной уборке мы снижаем их концентрацию.

Но в первую очередь, чтобы защитить себя от инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса, необходимо вакцинироваться», — рассказал Тяжельников РИА Новости.