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Сегодня, 08:30

Диетолог разобрал секреты красоты Моники Беллуччи

Ольга Стрельникова
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Фото Global Look Press

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Рустем Садыков в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказал, что главный секрет молодости, привлекательности и стройности Моники Беллуччи в том, что она не отказывает себе в удовольствиях и любит себя побаловать. Она выступает за естественное старение, ее молодость внутри. Это новая форма красоты. В 51 год актриса сыграла «девушку Бонда», самую зрелую и яркую за всю историю бондианы. Эксперт подчеркнул, что актриса заботится об увлажнении и очищении кожи как лица, так и тела. Умеренные физические нагрузки и никаких ограничений в еде — таков выбор Моники Беллуччи.


Как актрисе удается сохранять фигуру, не ограничивая себя, какую секретную маску и шампунь она использует для волос и что Моника Беллуччи всегда делает перед сном, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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