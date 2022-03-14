ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 12:00

Диетолог рассказала о вреде йогуртов с наполнителями

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Йогурт.
Фото Markus Mainka, Global Look Press

Диетолог Елена Соломатина рассказала, когда йогурты с фруктовыми наполнителями несут вред организму. По ее словам, во фруктовых йогуртах содержится много сахара и присутствуют различные стабилизаторы, что не делает их полезными.

«В таких йогуртах могут содержаться кукурузный крахмал и гуаровая камедь. В небольшом количестве это не так страшно, но доля йогурта уже будет меньше. Сегодня люди едят много сладкого, поэтому злоупотребление йогуртами с наполнителем создает дополнительные риски возникновения инсулинорезистентности, диабета, лишнего веса, атеросклероза и других заболеваний», — приводит слова Соломатиной «Вечерняя Москва».

При этом специалист отмечает, что в небольших количествах этот продукт не принесет вреда.

Также стоит избегать йогурты с большим сроком годности. В идеале, по словам эксперта, йогурт должен состоять из молока, закваски и фруктовых наполнителей. Однако самым полезным этот молочный продукт будет вообще без какого-либо наполнителя.

Что будет, если есть йогурт каждый день? Что будет, если есть йогурт каждый день?

Источник: https://vm.ru/news/953128-kak-sladkij-desert-dietolog-solomatina-rasskazala-o-vrede-jogurtov-s-napolnitelyami
Здоровье
Питание
0

Читайте также

Из «Краснодара» ушли 9 лидеров и тренер, он 5 часов ехал до Минвод и не тренировался перед игрой. Нытье «Спартака» о судействе — постыдно!
Загитова, Щербакова и Усачева создали совместный Telegram-канал
«Корчной язвительно произнес: «Что, последний шанс используешь?»
«Спартаку» нужен Бакаев. Но его надо правильно использовать». Тарханов — о поражении красно-белых и ничьей «Зенита»
Как быстро сесть на шпагат? Советы и эффективные упражнения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Какие продукты ускоряют метаболизм? Рассказала диетолог
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости