Диетолог рассказала о вреде йогуртов с наполнителями

Диетолог Елена Соломатина рассказала, когда йогурты с фруктовыми наполнителями несут вред организму. По ее словам, во фруктовых йогуртах содержится много сахара и присутствуют различные стабилизаторы, что не делает их полезными.

«В таких йогуртах могут содержаться кукурузный крахмал и гуаровая камедь. В небольшом количестве это не так страшно, но доля йогурта уже будет меньше. Сегодня люди едят много сладкого, поэтому злоупотребление йогуртами с наполнителем создает дополнительные риски возникновения инсулинорезистентности, диабета, лишнего веса, атеросклероза и других заболеваний», — приводит слова Соломатиной «Вечерняя Москва».

При этом специалист отмечает, что в небольших количествах этот продукт не принесет вреда.

Также стоит избегать йогурты с большим сроком годности. В идеале, по словам эксперта, йогурт должен состоять из молока, закваски и фруктовых наполнителей. Однако самым полезным этот молочный продукт будет вообще без какого-либо наполнителя.