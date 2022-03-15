Какие заболевания могут обостриться весной? Рассказал врач

Аллерголог-иммунолог Надежда Фуранина рассказала о заболеваниях, которые обостряются весной. Это происходит из-за того, что организм реагирует на перемены в погоде и недостаток солнечного света. Из-за этого могут обостриться именно хронические заболевания.

В первую очередь весной снижается иммунитет, и люди чаще подвержены таким простудным заболеваниям, как синусит, гайморит, фарингит и бронхит.

«От ранней весны до пика цветения растений в воздухе увеличивается концентрация разных химических соединений, а это обостряет аллергические реакции», — приводит слова эксперта РИАМО.

Из-за резких перепадов температуры и атмосферного давления могут возникнуть проблемы с кровообращением, что воздействует на сердечно-сосудистую систему.

Влияет на настроение человека и перемена биологических ритмов, а значит, по словам врача, у людей может быть подавленное настроение, хроническая усталость и депрессивное расстройство.