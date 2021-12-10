Диетолог рассказала о вреде сладкой газировки

Американский диетолог Эми Гудсон отметила, что сладкая газировка способствует образованию опасного для здоровья висцерального жира на животе.

«Висцеральный жир обволакивает ваши внутренние органы. Большое количество жира этого типа увеличивает риск развития инсулинорезистентности и, как следствие, сахарного диабета второго типа, а также сердечно-сосудистых заболеваний и воспалительных процессов», — ее слова приводит издание Eat This, Not Thart!.

Для того чтобы уменьшить процент висцерального жира в организме, необходимо выполнять аэробные упражнения, сократить в рационе долю продуктов с добавленными сахарами и трансжирами и заменить их на еду с содержанием растворимой клетчатки, а также, по возможности, уменьшить уровень хронического стресса.