Врач назвала три причины, почему россияне занимаются самолечением

Заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Елена Зяблова заявила, что россияне занимаются самолечением, а не ходят к врачам в том числе из-за свободной продажи лекарств в нашей стране.

«Большое количество медикаментов у нас продаются без рецепта, соответственно, пациент может свободно приобретать лекарства на свое усмотрение или по рекомендации близких», — сказала Зяблова Life.ru.

На первое место врач все же ставит неготовность людей тратить время впустую. У многих посещение врачей ассоциируется с долгим ожиданием приема в очереди, а еще ведь есть дорога туда и обратно. Это все крайне времязатратно.

Вторая причина — недоверие к врачам. Кто-то сам столкнулся с негативным опытом, а кого-то смутили истории в СМИ о конфликтах с врачами. В итоге в сознании людей снижается вес слова специалиста, а вместе с этим теряется смысл в посещении доктора.