Диетолог рассказал, какую рыбу из магазина нельзя употреблять

Диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург объяснил, какую рыбу из магазина нельзя употреблять из-за ее невысокой полезности.

«Сейчас пошли сомы какие-то, выращенные в юго-восточной Азии, а реки там очень часто загрязнены продуктами жизнедеятельности людей и продуктами промышленного производства. Хотя сама по себе речная рыба имеет много преимуществ.

Сомнительная польза и от лосося, выращенного в реке. Если их кормить тем же, чем и свиней, у них и жир формируется не рыбный, а обычный. Он богат омега-6 жирными кислотами, избыток которых вреден для нас. Искусственно выращенная рыба лососевых пород, такая как форель и лосось может выглядеть привлекательно, но специалисты ее не хвалят», — заявил Гинзбург в эфире телеканала «Звезда».

При этом он отметил, что рыба и морепродукты имеют важные для организма источники белка, минералов и содержат мало насыщенных жиров.