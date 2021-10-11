Как быстро восстановить полноценный сон. Рассказал врач

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева назвала условия для полноценного сна. По ее словам, если человек не высыпается, то его организму не хватает мелатонина.

«Гормон мелатонин в нашем организме вырабатывается при условии, что мы спим в темное время суток. Если человек ночью не спит, вырабатывается кортизол — гормон стресса, который необходим для поддержки организма в это время суток, чтобы он не спал. Это приводит к нарушению ритма сна.

Мелатонин работает только при соблюдении правильного режима сна. Если принимать мелатонин в десять и ложиться в одиннадцать, тогда он будет помогать. Но, естественно, нужно соблюдать и все остальные правила: за час до сна никаких гаджетов, телевизоров, яркого света, лучше читать книжку или слушать музыку в полутемной комнате. Полноценный сон положительно влияет на иммунную систему, в том числе на борьбу с вирусами», — рассказала Ярцева в интервью радио Sputnik.

Врач также отметила, что прием мелатонина безопасен для большинства людей, но перед его употреблением лучше проконсультироваться с врачом.