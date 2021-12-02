Диетолог посоветовала продукт, помогающий побороть тягу к фастфуду
Врач-диетолог Елена Соломатина отметила, что при регулярном употреблении авокадо пропадает тяга к вредной еде.
«В авокадо содержится клетчатка, удовлетворяющая потребности нашей полезной микрофлоры, то есть ее становится больше и сохраняется равновесие микробиома. От этого равновесия зависит наше желание съесть что-то сладкое или фастфуд. Оно также содержит ненасыщенные жирные кислоты, которые понижают уровень плохого холестерина и воспаления в организме. Регулярное употребление авокадо поможет и в профилактике дегенеративных возрастных заболеваний», — цитирует Соломатину «Москва 24».
Также диетолог отметила, что в авокадо достаточно много калия, который помогает выводить излишки жидкости из организма, понижает давление и укрепляет сердечную мышцу.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю