Диетолог посоветовала продукт, помогающий побороть тягу к фастфуду

Врач-диетолог Елена Соломатина отметила, что при регулярном употреблении авокадо пропадает тяга к вредной еде.

«В авокадо содержится клетчатка, удовлетворяющая потребности нашей полезной микрофлоры, то есть ее становится больше и сохраняется равновесие микробиома. От этого равновесия зависит наше желание съесть что-то сладкое или фастфуд. Оно также содержит ненасыщенные жирные кислоты, которые понижают уровень плохого холестерина и воспаления в организме. Регулярное употребление авокадо поможет и в профилактике дегенеративных возрастных заболеваний», — цитирует Соломатину «Москва 24».

Также диетолог отметила, что в авокадо достаточно много калия, который помогает выводить излишки жидкости из организма, понижает давление и укрепляет сердечную мышцу.