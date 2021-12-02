Малышева назвала четыре продукта, которые должны есть люди старше 50

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала четыре продукта, которые необходимо включить в рацион людям старше 50 лет.

«Три столовые ложки сушеного базилика содержат суточную норму кальция, который необходим женщинам для крепости костей. Второй важный продукт — печень трески, которая богата витамином D. Он нужен для иммунного ответа и защиты от вирусов, рака. В моркови много витамина А, каратиноидов, а они нужны для зрения и здоровья кожи. В сутки нужно съедать от 30 до 35 граммов моркови.

Перец содержит много витамина С. У него есть очень много положительных свойств, но в данном случае мы хотим сказать про сосуды. Он укрепляет стенки сосудов и уменьшает уровень холестерина в крови, что сокращает уровень развития атеросклероза", — отметила Малышева в эфире программы «Жить здорово!».