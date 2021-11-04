Диетолог назвала четыре самых полезных сухофрукта

Диетолог Людмила Микитюк рассказала о наиболее полезных сухофруктах для организма человека.

«Самые распространенные и наиболее полезные сухофрукты — это изюм, курага, финики и чернослив. Они очень питательны и содержат в три раза больше клетчатки, витаминов и минералов, чем свежие фрукты. В них находится много полифенолов, которые являются сильным антиоксидантом», — заявила специалист РИА Новости.

Она также отметила, что изюм содержит много калия и витаминов группы В, который способен снижать артериальное давление и уменьшать воспалительный процесс. Чернослив является естественным слабительным, но также он богат калием, клетчаткой и витаминами А и К.

Финики — лидеры среди антиоксидантов, а еще в них много железа, калия и клетчатки. Финики рекомендуют употреблять беременным на последних месяцах, так как они способствуют расширению шейки матки. В кураге много клетчатки, калия, витамина А и С, что очень полезно для кожи и глаз.