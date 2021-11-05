Доктор Комаровский рассказал, кому нельзя пить на ночь молоко

Доктор и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, кому противопоказано пить на ночь молоко.

Врач привел в пример исследование ученых, где отмечается, пить молоко перед сном полезно. По их словам, оно помогает от бессонницы и позитивно влияет на качество сна.

«Я обращаю ваше внимание на то, что это заявление ученых действительно, но только при одном условии — если у вас нет лактазной недостаточности. Если она у вас есть, и вы перед сном выпьете стакан теплого молока, то всю ночь проведете на унитазе», — отметил Комаровский в выпуске на своем Youtube-канале.