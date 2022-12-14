Диетолог Гинзбург объяснил, как похудеть к Новому году

Диетолог Михаил Гинзбург в личном блоге на «Яндекс.Дзен» рассказал, что для начала нужно качественно высыпаться, больше гулять на свежем воздухе и меньше нервничать. Что касается питания, специалист рекомендует ввести посильное меры — умеренно потреблять мясо, сахар и соль, убрать колбасы, увеличить количество овощей, хлеба грубого помола, гречки, морской рыбы, бобовых и кисломолочных продуктов, а также заменить подсолнечное масло оливковым. Такой рацион называют противовоспалительным, его необходимо соблюдать 3-4 дня. Он поможет восстановить обмен веществ и метаболическую пластичность. «Просто сохраните все приобретенные навыки здорового образа жизни и живите себе. Этот подход оздоровит и оживит ваш обмен веществ. Прибавится тонус, вы будете более подтянутым, улучшится цвет лица», — утверждает Михаил Гинзбург. Даже небольшие ограничения за пару-тройку недель помогут убрать несколько лишних килограммов.

Если вы готовы приложить максимум усилий, диетолог предложил еще один вариант, при котором питание нужно дополнить оздоровительной ходьбой по 30-40 минут в день, тонизирующими упражнениями, по желанию — контрастным душем и массажем. В рамках питания придется жестче ограничить потребление сахара, сладостей, белого хлеба и картофеля. «Старайтесь есть маленькие порции, медленно, со смыслом и со вкусом», — советует Михаил Гинзбург. Если возникнет чувство усталости, разбитость, необходимо вернуться к изначальному варианту.