Дерматолог Герасимова назвала первые признаки дефицита железа в организме

Врач-дерматолог Дарья Герасимова рассказала, по каким признакам можно определить дефицит железа в организме.

«Самыми первыми признаками дефицита железа могут быть пигментные пятна на лице, бледность и сухость кожи, ломкость ногтей, избыточное выпадение волос, снижается качество жизни.

Особенно важно следить за концентрацией железа во время беременности, кормления грудью и при обильных менструациях. Прием препаратов должен проводиться под контролем анализов", — приводит Life.ru слова Герасимовой.

Также врач отметила, что больше всего железа содержится в говядине, баранине, печени, в меньшей степени — в рыбе, курином мясе, твороге.

«Железо, содержащееся в растительной пище, усваивается хуже. Интересно, что витамин С усиливает всасывание железа, а таниновая кислота, входящая в состав чая, или фитаты (встречаются в зерновых, семенах, орехах, бобовых, в какао-порошке и кофейных зернах) могут существенно снижать всасывание железа. Поэтому любителям кофейных напитков нужно следить за уровнем железа в крови», — добавила специалист.