Эксперты рассказали о привычках, которые старят кожу

Журнал Elle.ru рассказал, что повседневные процедуры по уходу за кожей могут ухудшить ее состояние, если неправильно их выполнять. Тусклый цвет лица, морщинки в уголках глаз и сухость значительно старят и могут быть следствием чрезмерного очищения. «Чрезмерно очищая лицо, вы лишаете его естественных увлажнителей и нарушаете защитный слой», — пишет издание. Утром достаточно умыть лицо водой, а очищающие процедуры (скрабы, скатки, пилинги и пр.) нужно оставить на вечер.

Патчи не следует использовать постоянно — это SOS-средство. Чтобы не прибегать к их помощи часто, Elle.ru рекомендует обеспечить должный уход коже вокруг глаз. Для этого подойдет крем с гиалуроновой кислотой, соответствующий типу кожи. Используйте его дважды в день — утром и перед сном. Солнечные очки помогут избежать фотостарения, а чрезмерную любовь к кофе (которая также приводит к темным кругам под глазами) можно нивелировать, если выпивать вместе с ним равное количество воды.

Еще одной ошибкой эксперты Elle.ru считают полагаться только на солнцезащитные кремы, призванные защитить от вредного воздействия ультрафиолета. Окружающая нас среда довольно агрессивна, поэтому действовать нужно комплексно. Для предотвращения действия свободных радикалов на кожу издание рекомендует использовать антиоксиданты, к примеру, сыворотку с витаминами С, Е, феруловой кислотой, зеленым чаем или ликопином. Наносите ее перед увлажняющим кремом.