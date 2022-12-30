Дерматолог дал рекомендации по избавлению от грибка ногтей

Дерматолог-миколог Вячеслав Поддубный в интервью kubnews.ru рассказал, что избавить от грибка ногтей и стоп помогут уксус и сода.

Несмотря на обилие аптечных средств, специалист заверил, что народный метод не менее эффективен при регулярном применении. Чтобы приготовить ванночки для ног, потребуется 1 стакан яблочного уксуса, 5 столовых ложек соды и 3 литра горячей воды. Процедура проходит в два этапа. Первая ванночка делается с водой и уксусом, вторая, спустя час, с водой и содой. Температура должна быть терпимой, поскольку процедура длится 15-20 минут. Затем ноги моют проточной водой и вытирают насухо.

Вячеслав Поддубный пояснил, что для лечения грибка потребуется несколько процедур в день, для профилактики или при подозрении на инфекцию будет достаточно разового применения. По словам специалиста, риску заражения подвержены люди, пренебрегающие гигиеной или со слабым иммунитетом. Заразиться можно в педикюрном салоне, бане или бассейне. Признаки развивающейся инфекции — покраснение кожи вокруг ногтя и зуд, шелушение, неприятный запах, помутнение ногтевой пластинки, появление желтых, зеленоватых, серых, белых или черных пятен.