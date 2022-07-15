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Что нельзя есть на голодный желудок? Рассказал врач

Названы продукты, которые не стоит есть на голодный желудок
Галина Глазко
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Апельсиновый сок не стоит употреблять натощак.
Фото Global Look Press

Диетолог Василиса Пономарева перечислила продукты, которые не стоит употреблять на голодный желудок. По ее словам, многие ошибочно по утрам пьют натощак кофе.

«По данным исследований, кофе, употребляемый на пустой желудок, может негативно влиять на уровень сахара в крови. Также в нем присутствуют поджаренные вещества, которые пагубно воздействовуют на стенки желудка и способны вызвать изжогу в течение дня», — приводит слова специалиста «МедикФорум».

Помимо этого на голодный желудок агрессивно воздействуют апельсиновый сок, дрожжевая выпечка и острые закуски. Не стоит есть натощак и йогурт.

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Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/137525-6-produktov-kotorye-ne-sleduet-est-na-pustoy-zheludok.html
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