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Что будет, если есть малину каждый день? Рассказал врач

Врач рассказал о пользе и вреде малины
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Малина помогает снизить температуру тела при жаре.
Фото Global Look Press

Врач-диетолог Антон Поляков рассказал о пользе малины. По его словам, в ней содержится большое количество витаминов и антиоксидантов.

Эта ягода помогает поддержать иммунную систему, вывести токсины из организма и снизить температуры тела во время жара за счет ацетилсалициловой кислоты. В ней также содержатся витамины группы В и С.

«При чрезмерном употреблении малины увеличивается количество фруктозы в крови, что может отрицательно сказаться на работе печени. При обострении гастрита или язвы, а также людям с подагрой и аллергическими реакциями большое количество малины нельзя есть», — приводит слова специалиста «Вечерняя Москва».

По словам врача, лучше всего употреблять свежую малину без термической обработки. Так вы сохраните все ее полезные свойства.

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Источник: https://vm.ru/news/981987-endokrinolog-polyakov-nazval-letnyuyu-yagodu-kotoraya-sposobstvuet-snizheniyu-vesa?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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