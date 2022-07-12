Ученые назвали продукт, сокращающий жизнь на два года

Ученые из Университета Тулейна в Новом Орлеане (США) провели исследования на 500 000 человек, оценив их потребление соли. Результаты опубликовали в European Heart Journal.

Было выявлено, что у женщин старше 50 лет, которые регулярно добавляли соль в свою пищу, продолжительность жизни снизилась в среднем на 1,5 года по сравнению с теми, кто не досаливал еду. У мужчин же показатель равен 2,28.

При этом отмечается, что отследить, сколько человек съедает соли в сутки, сложно, потому что многие продукты содержат скрытую соль. Она содержится даже в выпечке. А количество соли в колбасе, ветчине и сосисках очень высокое.

Эксперты рекомендуют отказаться от досаливания пищи, а также сократить потребление мясных изделий.