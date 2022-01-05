Что будет, если каждый день употреблять льняное масло?

Диетолог Валентина Ларионова рассказала о пользе льняного масла. По ее словам, благодаря множеству полезных свойств льняное масло используется в различных сферах, включая уход за кожей и кулинарию.

«Такое масло изготавливают из измельченных и спрессованных семян льна. В нем есть омега-3 жирные кислоты, благоприятно сказывающиеся на психическом и физическом здоровье. Кроме того, масло полезно при ревматоидном артрите и прочих воспалительных заболеваниях. Она помогает снизить уровень плохого холестерина. Также льняное масло содержит клетчатку, белок, магний и кальций, помогая контролировать вес и снижая аппетит», — приводит слова специалиста Solenka.info.

Диетолог также отметила, что это масло оказывает положительное влияние на волосы и кожу, снижает симптомы дерматита, благотворно сказывается на здоровье сердца, делает артерии более эластичными.

При этом его следует употреблять в ограниченном количестве, так как льняное масло может вызывать побочные эффекты — диарея, метеоризм и вздутие живота.