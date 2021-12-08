Что будет, если есть говядину каждый день? Рассказала врач

Врач-диетолог Ирина Рыль рассказала о пользе говядины для мужчин и женщин.

«Говядина, а особенно телятина является лидером по содержанию железа. Она необходима людям с пониженным гемоглобином и анемией. Такое мясо содержит качественные белки и аминокислоты, которые нужны для выработки коллагена. Говядина способствует выработке тестостерона, а он особенно важен для поддержания здоровья и молодости мужчин. Качественный белок говядины помогает наращиванию мышечной массы», — приводит слова Рыль РИА «Новости».

Также она отметила,что говядина полезна для людей с сахарным диабетом.