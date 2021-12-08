Гастроэнтеролог дал советы, как не переедать за новогодним столом

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Шота Каландия рассказал о том, как правильно есть за новогодним столом. По его словам, необходимо употреблять пищу медленно и не отвлекаться на гаджеты.

«Быстрый прием пищи является основной причиной переедания. Головному мозгу требуется в среднем 20 минут для того, чтобы получить сигнал от желудка о том, что вы наелись. Не стоит отвлекаться на электронные устройства при приеме пищи, так как вы съедите больше, чем стоило бы. Не стоит и засиживаться за праздничным столом. 30-минутной прогулки достаточно, чтобы избежать чувства тяжести в желудке», — цитируют его слова «Известия».

Также врач посоветовал вместо оливье приготовить салат с отварной курицей или запеченным лососем, а различные торты заменить штруделем. При переедании воспользуйтесь поглощающими токсины препаратами-сорбентами, например активированным углем.